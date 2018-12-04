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Летевший из Сочи самолет совершил вынужденную посадку

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Рейс компании UTair Сочи–Краснодар вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. Об этом 4 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Отмечается, что самолету пришлось совершить вынужденную посадку из-за невозможности убрать шасси после взлета.

На борту находились 34 человека, включая четырех членов экипажа, пострадавших нет. Пассажиров отправят в Краснодар ближайшим рейсом.

Ранее в этот же день сообщалось, что самолет Bombardier авиакомпании «Аврора», вылетевший из Владивостока в Токио, вернулся в аэропорт по причине разгерметизации. При посадке никто не пострадал, самолет временно отстранили от полетов.

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