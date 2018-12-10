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СК начал проверку по факту смерти матери четырех детей на Камчатке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следственный комитет инициировал проверку по факту гибли беременной матери четырех детей в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Тело 27-летней женщины было обнаружено 8 декабря в повешенном состоянии ее сожителем. Отмечается, что погибшая находилась на пятом месяце беременности. Квартиру женщина снимала, здесь же проживали ее четверо детей, пишет ТАСС.

Отмечается, что женщина характеризовалась как хорошая мать, не стояла на учетах в органах по делам несовершеннолетних. Условия проживания были удовлетворительными. На данный момент дети погибшей находятся на попечительстве у ее матери.

Причины происшествия следователям предстоит выяснить. Назначено судебно-медицинское исследование с целью установить причину смерти. Также стало известно, что дело находится на особом контроле у руководства следственного отдела города.

26 ноября в больнице в Туле умерла женщина, пострадавшая во время пожара в жилом доме, во время которого погибли ее дети. У нее было около 50% ожогов тела. Причины смерти должны быть установлены после проведения экспертизы.

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