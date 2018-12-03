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Дело возбудили после смерти семьи от угарного газа под Владимиром

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Фото: TASS/Ulrich Perrey
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Следователи регионального управления Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту гибели четырех человек в Петушинском районе Владимирской области.

В сообщении на сайте ведомства, опубликованном 3 декабря, уточняется, что трагедия произошла в деревне Чуприяново. Дело возбуждено по ст. 109 Уголовного кодекса РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

В ходе предварительного расследования установлено, что житель Москвы приехал в свой трехэтажный дом, чтобы включить на зиму газовый котел. Однако через некоторое время он перестал выходить на связь с родственниками. Его две дочери и зять, приехавшие из Москвы, обнаружили пенсионера мертвым и также перестали отвечать на звонки родных. Погибли 73-летний пенсионер, 43 и 46-летние женщины и 41-летний мужчина.

Эксперты заключили, что четыре человека отравились угарным газом. Весной 2018 года в коттедже меняли котел отопления или его запасные части несанкционированным способом.

27 ноября уголовное дело возбудили после гибели семьи из пяти человек, в том числе троих детей, от отравления угарным газом в селе Саратовской области. 

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