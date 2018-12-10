Новые вертолеты-амфибии усилят ВМФ России после 2031 года

Вертолетный парк ВМФ России после 2031 года пополнится вертолетами-амфибиями класса дальней зоны. Об этом заявил начальник морской авиации ВМФ генерал-майор Игорь Кожин.

В интервью «Красной звезде» генерал-майор рассказал, что на 2031–2050 годы запланирован третий этап модернизации парка летательных аппаратов ВМФ России.

«Будут созданы поисково-спасательные вертолеты амфибийного класса дальней зоны, в том числе для действий в условиях Арктики и шельфов арктических морей», — уточнил Кожин.

Кроме того, в этот период, по его словам, произойдет переоснащение противолодочных полков на многоцелевой корабельный вертолет и патрульный самолет дальней зоны.

4 декабря в Минобороны сообщили, что вертолеты Ми-28 «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор» оснастят неуправляемыми тяжелыми фугасными бомбами (ФАБ).