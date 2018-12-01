Появились финальные кадры операции по переброске Су-24 вертолетом

В Сети появились кадры финальной части операции по переброске бомбардировщика Су-24 при помощи вертолета Ми-26, на которых видно «посадку» самолета на площадку.

Как сообщает телеканал «Звезда», Ми-26 вылетел с аэродрома Левашово в Санкт-Петербурге, после чего отправился на аэродром Пушкин, где и «подхватил» Су-24. Далее самолет доставили в Кронштадт в военно-исторический парк Западного военного округа.

По данным журналистов, целью операции был подбор оптимальных скоростей для транспортировки нестандартных грузов, например многотонных боевых самолетов.

Ми-26 — это советский и российский тяжелый многоцелевой транспортный вертолет, который является одним из крупнейших в мире. Он может быть использован для задач как военного, так и гражданского характера, а также для проведения поисково-спасательных операций, в том числе и для эвакуации транспортных средств массой до 20 т.

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