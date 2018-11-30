В Сети появилось видео облака прямоугольной формы
Жительница британского Клиторпса выложила в социальные сети видео, на котором запечатлено облако идеальной прямоугольной формы. Об этом сообщил GrimsbyLive 28 ноября.
«Много подобных фотографий появляются во всем мире, и у людей разные мнения, по поводу того, что является причиной их [таких облаков] возникновения», — написала девушка.
Местные жители принялись обсуждать, является ли видеозапись настоящей. Кроме того, конспирологи заговорили о том, что облака могли быть искусственно созданы учеными. Как сообщает телеканал «Звезда», космонавты на МКС ранее фиксировали подобные атмосферные явления.
17 октября Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в Twitter опубликовало фотографию айсберга практически идеальной прямоугольной формы.