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В Сети появилось видео облака прямоугольной формы

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Фото: youtube.com/ Jo Wood
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Жительница британского Клиторпса выложила в социальные сети видео, на котором запечатлено облако идеальной прямоугольной формы. Об этом сообщил GrimsbyLive 28 ноября.

«Много подобных фотографий появляются во всем мире, и у людей разные мнения, по поводу того, что является причиной их [таких облаков] возникновения», — написала девушка.

 

Местные жители принялись обсуждать, является ли видеозапись настоящей. Кроме того, конспирологи заговорили о том, что облака могли быть искусственно созданы учеными. Как сообщает телеканал «Звезда», космонавты на МКС ранее фиксировали подобные атмосферные явления.

17 октября Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) в Twitter опубликовало фотографию айсберга практически идеальной прямоугольной формы.

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