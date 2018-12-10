Полиция Брюсселя свозила задержанных протестующих в конюшню

Стражи порядка в Брюсселе отвозили задержанных во время протестов «желтых жилетов» в конюшню и держала там несколько часов. Об том узнало издание Sudinfo.

«Нас взяли в кольцо полицейские, когда мы спокойно участвовали в манифестации с «желтыми жилетами». Нас привезли сюда, в конюшню в Эттербеке», – рассказал один из задержанных.

По словам мужчины, женщин и мужчин держали в помещении по несколько часов «как скот».

Жители Брюсселя устроили уличные акции в знак солидарности с аналогичным движением во Франции, а также против социальной несправедливости в Бельгии.

17 ноября во Франции начались акции протеста против повышения цен на бензин и дизельное топливо, движение получило название «желтые жилеты» по обязательному атрибуту французских водителей — желтой светоотражающей накидке.

8 декабря очередная общенациональная акция «желтых жилетов» обернулась столкновениями с полицией, в том числе в Париже. В ходе протестов пострадали по меньшей мере 55 человек. Число задержанных демонстрантов превысило 1720 активистов. Всего же, по данным МВД республики, на митинги вышло не менее 125 тыс. человек по всей стране.