Саудовская Аравия отказалась выдать Турции обвиняемых в убийстве Хашокджи

Власти Саудовской Аравии не выдадут Турции обвиняемых в убийстве журналиста Джамаля Хашокджи, заявил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр.

Глава ведомства подтвердил, что ранее от Анкары поступил соответствующий запрос. По его словам, Эр-Рияд, так же как и турецкая сторона, хочет «докопаться до истины», поэтому не станет скрывать информацию по этому делу, пишет ТАСС.

Журналист The Washington Post саудовского происхождения Хашокджи пропал 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Невеста прождала его несколько часов около входа, после чего забила тревогу.

По информации турецких спецслужб, журналист подвергся пыткам, а затем был обезглавлен в присутствии генконсула Саудовской Аравии в здании диппредставительства. Его останки были найдены в ходе обыска здания консульства.

Факт убийства Хашокджи Эр-Рияд признал лишь 19 октября. По подозрению в причастности к гибели обозревателя был задержан 21 человек, 11 из них предъявлены обвинения. Им грозит смертная казнь.