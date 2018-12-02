Путин прокомментировал ситуацию с гибелью саудовского журналиста в Турции

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд разъяснил свою позицию по поводу убийства журналиста Джамаля Хашокджи в генконсульстве страны в Стамбуле. Об этом на итоговой пресс-конференции саммита «большой двадцатки» заявил президент России Владимир Путин.

«Что касается ситуации с гибелью cаудовского журналиста в Турции, то наследный принц говорил об этом на первой встрече, на первой сессии «двадцатки», он об этом сам говорил и свою позицию разъяснил», — приводит слова российского лидера «РИА Новости».

Журналист The Washington Post саудовского происхождения Хашокджи пропал 2 октября во время визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Невеста прождала его несколько часов около входа, после чего забила тревогу. По информации турецких спецслужб, журналист подвергся пыткам, а затем был обезглавлен в присутствии генконсула Саудовской Аравии в здании диппредставительства. Его останки были найдены в ходе обыска здания консульства.

Факт убийства Хашокджи Эр-Рияд признал лишь 19 октября. По подозрению в причастности к гибели обозревателя был задержан 21 человек, 11 из них предъявлены обвинения.