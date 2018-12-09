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Более 350 клиентов туроператора «Жемчужная река» застряли в Китае

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Более 350 российских туристов второй день ожидают вылета из китайского аэропорта Хайкоу в Казань. Причиной задержки стали долги туроператора «Жемчужная река».

На сегодняшний день застрявших 363 человека, сообщил замдиректора по общим вопросам авиакомпании «ИрАэро» Сергей Крупнов. У других путешественников, находящихся там же, туры еще не закончились, передает ТАСС.

На период с 11 по 14 декабря намечены вылеты в российские города еще почти 700 туристов. Компания пока не подтвердила, что перелеты состоятся.

По словам представителя компании-перевозчика, если «Жемчужная река» не начнет отдавать долги, через неделю число застрявших туристов достигнет 1,5 тыс. человек.

В Ростуризме заявили, что у всех туристов, отправленных «Жемчужной рекой», есть обратные билеты. Это значит, что авиакомпания обязана перевести их.

Ранее в декабре «ИрАэро» прекратила полеты на Хайнань из-за долгов «Жемчужной реки». Клиентам туроператора в Хайкоу и Санье авиакомпания посоветовала взаимодействовать с горячей линией ассоциации «Турпомощь» для скорейшего возвращения домой.

Ростуризм предложил провести межведомственное совещание по ситуации с «Жемчужной рекой» с участием представителей туроператора, Минтранса, Росавиации, авиакомпании «ИрАэро», а также ее агента — компании «Эверейт».

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