Источники рассказали о роли Эда Ширана в «Звездных войнах»

Британский певец Эд Ширан, вероятно, снимется в новой части фантастической саги «Звездные войны». По словам источников, он сыграет эпизодическую роль штурмовика.

Речь идет о девятой, предположительно последней части саги. Ее съемки стартовали в августе 2018 года, премьера намечена на декабрь 2019-го, сообщает The Scottish Sun.

Ширан, рост которого 5 футов 7 дюймов (около 170 см), может стать самым маленьким штурмовиком в истории «Звездных войн», отмечает издание.

Узнать людей, играющих штурмовиков, под костюмами невозможно, однако известно, часто это популярные персоны. В частности, по некоторым данным, в фильме «Пробуждение силы» снялся Дэниэл Крейг, а в «Последнем джедае» — британские принцы Уильям и Гарри (эпизод с их участием в окончательный монтаж не попал). Кроме того, певец Гарри Барлоу сыграл в одной из серий бойца Сопротивления.

Ширан, входящий в список самых высокооплачиваемых музыкантов мира, уже несколько раз снимался в кино. Он сыграл в одном из эпизодов сериала «Игра престолов», появился в роли самого себя в «Бриджет Джонс-3» и принял участие в нескольких телепроектах. В апреле стало известно, что певец готовится сняться в новой музыкальной комедии Дэнни Бойла, посвященной The Beatles.

Имперские штурмовики во вселенной «Звездных войн» — элитные войны Галактики, защищающие власть Императора. Изначально они были клонами, затем в армию стали брать обычных людей.