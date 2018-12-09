Прямой эфир

Источники рассказали о роли Эда Ширана в «Звездных войнах»

0
Фото: Global Look Press/Clemens Niehaus
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Британский певец Эд Ширан, вероятно, снимется в новой части фантастической саги «Звездные войны». По словам источников, он сыграет эпизодическую роль штурмовика.

Речь идет о девятой, предположительно последней части саги. Ее съемки стартовали в августе 2018 года, премьера намечена на декабрь 2019-го, сообщает The Scottish Sun.

Ширан, рост которого 5 футов 7 дюймов (около 170 см), может стать самым маленьким штурмовиком в истории «Звездных войн», отмечает издание.

Узнать людей, играющих штурмовиков, под костюмами невозможно, однако известно, часто это популярные персоны. В частности, по некоторым данным, в фильме «Пробуждение силы» снялся Дэниэл Крейг, а в «Последнем джедае» — британские принцы Уильям и Гарри (эпизод с их участием в окончательный монтаж не попал). Кроме того, певец Гарри Барлоу сыграл в одной из серий бойца Сопротивления.

Ширан, входящий в список самых высокооплачиваемых музыкантов мира, уже несколько раз снимался в кино. Он сыграл в одном из эпизодов сериала «Игра престолов», появился в роли самого себя в «Бриджет Джонс-3» и принял участие в нескольких телепроектах. В апреле стало известно, что певец готовится сняться в новой музыкальной комедии Дэнни Бойла, посвященной The Beatles.

Имперские штурмовики во вселенной «Звездных войн» — элитные войны Галактики, защищающие власть Императора. Изначально они были клонами, затем в армию стали брать обычных людей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Куртку Хана Соло из «Звездный войн» выставили на торги за $1,3 млн
Киностудия Disney снимет сериал-приквел к «Звездным войнам»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017