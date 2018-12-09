Боец ММА нанес сопернику самый быстрый нокаут в истории

Американский боец смешанного стиля Шейн Маккей нанес своему сопернику Джошуа Тейлору самый быстрый в истории организации Shamrock FC нокаут.

Маккей отправил соперника в аут сразу после приветствия, на четвертой секунде боя, отмечает РЕН ТВ.

6 декабря стало известно, что несколькими днями ранее канадскому боксеру Адонису Стивенсону потребовалась операция после нокаута от украинца Александра Гвоздика. Стивенсон получил тяжелую черепно-мозговую травму, рассказали врачи. После хирургического вмешательства его состояние оставалось критическим. Спортсмен не мог самостоятельно дышать.