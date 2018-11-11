Боец UFC Родригес согнулся в защите и нокаутировал соперника

Мексиканский боец смешанных боевых искусств (MMA) Яир Родригес смог на контратаке победить корейца Чан Сон Джона.

Их бой состоялся на турнире UFC Fight Night 139 в Денвере и стал главным событием мероприятия, пишет 11 ноября «Газета.ру». Момент нокаута был опубликован в Twitter Абсолютного бойцовского чемпионата.

Уже на последних секундах Чан Сон Джон пошел в атаку, во время которой мексиканец был вынужден настолько стремительно уходить от ударов, что согнулся пополам. Внезапно он нанес удар локтем, после которого его противник не смог продолжить поединок.

17 октября стало известно, что российской боец UFC Хабиб Нурмагомедов остается участником Абсолютного бойцовского чемпионата. 6 октября на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе Нурмагомедов защитил титул чемпиона, победив ирландца Конора Макгрегора в четвертом раунде удушающим приемом. После боя в зрительном зале возникла драка, в которой принял участие как сам россиянин, так и его команда.

Как пишет «Федеральное агентство новостей» причиной конфликта послужили обзывательства Нурмагомедова в адрес Макгрегора. По словам бойца смешанного стиля Артема Лобова, который членом команды Макгрегора, в какой-то момент россиянин назвал ирландца петухом.