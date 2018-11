Боец UFC Родригес согнулся в защите и нокаутировал соперника

Мексиканский боец смешанных боевых искусств (MMA) Яир Родригес смог на контратаке победить корейца Чан Сон Джона.

Их бой состоялся на турнире UFC Fight Night 139 в Денвере и стал главным событием мероприятия, пишет 11 ноября «Газета.ру». Момент нокаута был опубликован в Twitter Абсолютного бойцовского чемпионата.

Уже на последних секундах Чан Сон Джон пошел в атаку, во время которой мексиканец был вынужден настолько стремительно уходить от ударов, что согнулся пополам. Внезапно он нанес удар локтем, после которого его противник не смог продолжить поединок.

