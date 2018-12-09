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Аналитики выяснили цели первых кредитов россиян

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Начинающие заемщики выбирают обеспеченные ссуды на машину и квартиру. В этих сегментах доля людей, берущих кредит впервые, максимальная — более 18%, свидетельствуют данные совместного исследования бюро кредитных историй «Эквифакс» и МФК «Займер» для «Известий».

Для 18,45% граждан первым в жизни долгом перед банком становится автокредит, для 18,33% — ипотека. 16,72% начинают кредитную историю с кредитной карты.

Ссуду наличными в качестве первого кредита получают 11,85%, с микрозаймов — 3,6%.

Зампред Локо-банка Андрей Люшин пояснил, что ипотека и автокредиты лидируют среди первых займов, потому что их чаще всего оформляют люди достаточно обеспеченные, чтобы не брать долг на мелкие покупки.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Мой первый долг: неопытные заемщики выбирают автоссуды и ипотеку

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