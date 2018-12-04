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Долги россиян по кредитам достигли исторического максимума

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Общая задолженность россиян по банковским кредитам установила новый исторический максимум. Об этом говорится в докладе Всемирного банка о российской экономике.

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Предыдущее максимальное значение этого показателя было зафиксировано в конце 2014 года, уточняет ТАСС. Кроме того, за последнее десятилетие существенно сократились валютные кредиты, а доля рублевых кредитов достигла 99,3%.

Вместе с тем эксперты отмечают возобновление роста ипотечных кредитов. Их доля вновь начала расти с 2014 года и сейчас достигла 42,5% от общей задолженности населения. При этом доля ипотечных кредитов в иностранной валюте сократилась в России до незначительных объемов.

Как писали «Известия» со ссылкой на расчеты Объединенного кредитного бюро (ОКБ), общий объем выданных россиянам кредитных займов в микрофинансовых организациях (МФО) вырос на 24%, до 9,5 млрд. Гражданам приходится тратить четверть своего дохода на обслуживание кредитов.

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