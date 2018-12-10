Мой первый долг: неопытные заемщики выбирают автоссуды и ипотеку

Начинающие заемщики выбирают обеспеченные ссуды — на машину и квартиру, показало совместное исследование бюро кредитных историй «Эквифакс» и МФК «Займер» для «Известий». В этих двух сегментах доля граждан, берущих заем впервые, максимальная — свыше 18%. Меньше всего россияне хотят начать кредитную историю с микрокредита до зарплаты — таких всего 3,6%. Финансовые организации тщательно отбирают клиентов, предпочитая надежных. Большинство заемщиков исправно платят ипотеку, в автокредитовании риск неплатежа выше, но есть залог в виде машины, которую банк может продать, поясняют эксперты. А клиенты МФО зачастую не могут вырваться из порочного круга и занимают снова и снова.

Россияне предпочитают начинать кредитную историю с крупных займов. Как показало исследование «Эквифакса» и МФК «Займер», для 18,45% граждан первым долгом перед банком является автокредит, а для 18,33% — ипотека. То есть для каждого пятого россиянина жилищные и автоссуды — это первый опыт долга.

Чуть меньше граждан — 16,72% — историю своих займов начинают с кредитных карт. И только 11,85% — с ссуд наличными. Меньше всего новых клиентов в сегменте микрокредитования — их всего 3,6%.

Лидерство ипотеки и автозаймов среди клиентов без кредитной истории объясняется тем, что жилье или машину в долг часто оформляют и без того обеспеченные люди, которые в повседневной жизни не прибегают к займам на мелкие покупки, пояснил зампред Локо-банка Андрей Люшин. Жилищную ссуду берут раз, максимум два раза в жизни, и далеко не все, согласен с ним аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. То же самое касается автозаймов.

Кредитные карты банки предлагают обычно проверенным клиентам: участникам зарплатного проекта или имеющим крупный депозит. Суммы и сроки в этих сегментах не сопоставимы с займами до зарплаты, которые предлагают МФО, — их берут в разы чаще, но клиенты таких компаний, как правило, не вылезают из долгов, пояснил Алексей Коренев. То есть они занимают до зарплаты постоянно.

К тому же МФО предпочитают работать с проверенным пулом должников, поэтому у большинства из них есть кредитная история, полагают эксперты «Эквифакса» и «Займера». При этом зачастую таким заемщикам уже отказывали банки, и они вынуждены обращаться за микрозаймами, считает Андрей Люшин.

Финансовые организации очень внимательно смотрят на заемщиков, претендующих на крупный, хоть и обеспеченный кредит, отметил главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич. Такая осторожность — результат массовых неплатежей после кризиса 2014–2015 годов. Теперь банки лучше следят за качеством своего кредитного портфеля и выбирают надежных клиентов. Как раз именно таким может быть человек, ни разу не бравший кредит, но при этом стабильно получающий зарплату. К тому же многие россияне скептически относятся к любым кредитным продуктам, но крупную покупку зачастую невозможно совершить, не заняв у банка, добавил Богдан Зварич. Поэтому клиент готов на ипотеку, но при этом может обходить стороной кредитные карты и потребительские займы.

Рынок кредитования в России растет ускоренными темпами. По данным Центробанка, за последний год необеспеченные долги выросли на 20,7%, а ипотека — на 25,6%. Всё больше людей брали кредит хотя бы один раз, а значит, скоро россиян с нулевой кредитной историей станет меньше, полагает Богдан Зварич. Это хорошо для экономики — так россияне реализуют отложенный потребительский спрос, то есть покупают товары и услуги. Однако при нынешних кредитных ставках вряд ли это должно стать нормой, полагает Андрей Люшин. В условиях нестабильности закредитованность может привести к проблемам: так уже было в 2014–2015 годах, когда кризис в экономике привел к неплатежам и накоплению безнадежных долгов на балансах банков.