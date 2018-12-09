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«Яндекс» объяснил отказ от функции отложенного заказа такси

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Фото: ТАСС/Новодережкин Антон
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В компании «Яндекс» рассказали, почему из приложения «Яндекс.Такси» убрали опцию отложенной подачи машины. Об этом 9 декабря сообщалось в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам представителей компании, функцию убрали из-за введения новых правил парковки в центре Москвы, согласно которым водители могут бесплатно парковаться не более чем на пять минут. При этом сохраняется услуга бесплатного ожидания.

Второй причиной «исчезновения» опции является увеличение автопарка. Поскольку машин стало больше, пользователи могут в любой момент заказать такси, которое приедет в течение 3–5 минут.

В Москве с 15 декабря изменятся цены на парковку внутри Садового кольца и у Москва-Сити. Изменение тарифов на парковку в Москве обусловлено с учетом загруженности улиц и на основе рекомендаций экспертов и затронет только 5% парковочных мест в центре города.

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