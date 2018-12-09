Медведев выразил соболезнования родным правозащитницы Алексеевой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью правозащитницы Людмилы Алексеевой. Об этом он написал на своей странице в Facebook 9 ноября.

«Людмила Михайловна Алексеева всю свою жизнь посвятила защите прав и свобод человека, была одной из наиболее активных общественных деятелей… Ее имя не просто ассоциировалось с правозащитной деятельностью — для многих Людмила Михайловна стала олицетворением свободы и демократических перемен в России», — написал премьер.

По его словам, для Алексеевой не существовало запретных тем: она не боялась говорить, когда «другие молчали». Она отличалась мужеством, самоотверженностью и твердостью в отстаивании своей позиции.

«Это большая утрата для родных и близких, для всего правозащитного движения нашей страны», — заключил Медведев.

Правозащитница Людмила Алексеева скончалась на 92-м году жизни накануне, 8 декабря. Она написала более 100 работ по вопросам прав человека. За правозащитную деятельность удостоена многих наград, среди которых французский орден Почетного легиона (2007), рыцарский крест ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (2008), командорский крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (2009), эстонский орден «Крест Маарьямаа» III степени (2012) и др.