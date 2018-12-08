Путин выразил соболезнования родным правозащитницы Алексеевой

Президент России Владимир Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной правозащитницы, главы Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В связи со смертью правозащитницы президент России отправил родным и близким женщины телеграмму с соболезнованиями.

Песков отметил, что глава государства чрезвычайно уважал принципиальную позицию Алексеевой по многим вопросам жизни нашей страны, а также высоко ценил ее вклад в становление гражданского общества, пишет ТАСС.

Алексеева скончалась на 92-м году жизни 8 декабря в московской городской клинической больнице №15. Об этом сообщил глава Президентского совета по правам человека Михаил Федотов.

Она написала более 100 работ по вопросам прав человека. За правозащитную деятельность удостоена многих наград, среди которых французский орден Почетного легиона (2007), рыцарский крест ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (2008), командорский крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (2009), эстонский орден «Крест Маарьямаа» III степени (2012) и др.