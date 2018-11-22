Путин выразил соболезнования родным и близким Коробова

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игоря Коробова, скончавшегося 21 ноября. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«В последние дни у Путина и Коробова не было отдельных встреч, но, естественно, у них был постоянный диалог как у Верховного главнокомандующего и руководителя одной из ведущих спецслужб», — цитирует представителя Кремля телеканал «Звезда».

Причиной смерти главы ГРУ стала тяжелая и продолжительная болезнь, сообщили ранее в Минобороны России.

Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной Коробова от лица руководства вооруженных сил.

Игорь Коробов родился в Вязьме в 1956 году. Он с отличием окончил летное отделение Ставропольского авиационного училища им. В.А. Судеца. Коробов начал службу в ВC СССР в 1973 году. В 1985 году он поступил на службу в военную разведку. Начальником Главного управления Генштаба ВС РФ его назначили в январе 2016 года.

Коробов является обладателем многочисленных наград, в числе которых звание Героя Российской Федерации, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Мужества, орден Александра Невского, орден Суворова и других.