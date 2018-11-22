Шойгу выразил соболезнования родным скончавшегося начальника ГРУ

Министр обороны России Сергей Шойгу от лица руководства Вооруженных сил выразил родным и близким начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) генерал-полковника Игоря Коробова соболезнования в связи с его кончиной.

«Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу от лица руководства военного ведомства выразил соболезнования родным и близким генерал-полковника Коробова Игоря Валентиновича», — цитирует сообщение ТАСС.

Коробов родился в Вязьме в 1956 году. Он с отличием окончил летное отделение Ставропольского авиационного училища им. В.А. Судеца. Как сообщает «Газета.ру», Коробов начал службу в ВC СССР в 1973 году. В 1985 году он поступил на службу в военную разведку, где занимал разные должности. Начальником Главного управления Генштаба ВС России его назначили в январе 2016 года.

В числе многочисленных наград Коробова — звание Героя Российской Федерации, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Александра Невского, орден Суворова, орден Мужества и множество других наград.

Ранее в Минобороны сообщили, что Коробов скончался 21 ноября. Причиной смерти стала тяжелая и продолжительная болезнь.