Минобороны выразило соболезнования в связи со смертью главы ГРУ Коробова

Министерство обороны России подтвердило, что 21 ноября ушел из жизни начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ Игорь Коробов. Генерал-полковник скончался после тяжелой болезни.

«Светлая память о прекрасном человеке, верном сыне России, патриоте Отечества генерал-полковнике Коробове Игоре Валентиновиче навсегда сохранится в наших сердцах», — приводит ТАСС сообщение военного ведомства. В министерстве выразили соболезнования родным и близким покойного.

Коробов родился в Вязьме в 1956 году. Он с отличием окончил летное отделение Ставропольского авиационного училища им. В.А. Судеца, а затем был отобран для прохождения службы в ГРУ. Он возглавил управление в январе 2016 года, а также стал заместителем начальника Генштаба ВС РФ.

В числе многочисленных наград Коробова — звание Героя Российской Федерации, орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Александра Невского, орден Суворова, орден Мужества и множество других наград.