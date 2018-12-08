Умерла правозащитница Людмила Алексеева

Правозащитница Людмила Алексеева скончалась на 92-м году жизни. Об этом сообщили в Президентском совете по правам человека.

По словам главы совета Михаила Федотова, Алексеева умерла в московской городской клинической больнице №15.

«В последнее время ей было уже трудно справляться с болезнью, но дух ее как всегда был гораздо крепче тела и гораздо сильнее любых болезней», — сказал он.

«Еще вчера и позавчера она давала поручения своей помощнице Лене Блиновой, и эти поручения касались помощи другим людям. Она оставалась правозащитником до последних мгновений, она действительно положила свою жизнь за други своя», — сказал Федотов.

«Сказать, что нам будет ее не хватать, — это ничего не сказать. Это страшная потеря для всего правозащитного движения России», — подчеркнул глава СПЧ.

Алексеева написала более 100 работ по вопросам прав человека. За правозащитную деятельность удостоена многих наград, среди которых французский орден Почетного легиона (2007), рыцарский крест ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (2008), командорский крест ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германия» (2009), эстонский орден «Крест Маарьямаа» III степени (2012) и др.