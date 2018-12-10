Штирлиц с бородой: РЕН ТВ запускает «Анекдот-шоу» с Вадимом Галыгиным

Вовочка, Штирлиц и неутомимый поручик обретут новую жизнь на голубом экране. С 10 декабря в эфире РЕН ТВ будет выходить «Анекдот-шоу» с Вадимом Галыгиным, где российские звезды будут по очереди травить любимые анекдоты. В начале этого года шоу вошло в линейку эксклюзивного контента социальной сети «Одноклассники», а теперь появится и на федеральном телевидении.

Правила шоу просты. Перед началом выпуска четыре звездных участника из мира музыки, кино, спорта, политики и интернета (и за очень редким исключением — профессиональные юмористы) делятся на команды и по очереди рассказывают байки. Среди конкурсов, например, есть задание рассказать историю на заданную тему («Армия» или «Вовочка») или же закончить за ведущим «бородатый» анекдот. В итоге победителей определяет специальный «смехомер» — устройство, измеряющее громкость смеха зрителей в зале.

— Строго говоря, ничего нового мы не придумывали. «Анекдот-шоу» создано в лучших традициях телепередач «Белый попугай», «Одесские джентльмены» и проектов Романа Трахтенберга. Мы просто пытаемся сохранить этот замечательный народный жанр для самого народа, — рассказал «Известиям» ведущий программы Вадим Галыгин. — Раньше, когда было меньше ТВ и интернета, было больше живого общения и соответственно больше анекдотов. Люди встречались, сидели в компаниях и что-то рассказывали. Сейчас много всего можно найти в Сети, но напечатанные анекдоты лежат там мертвым грузом, потому что в них прежде всего важен рассказчик.

Как показывает статистика «Анекдот-шоу», жанр скорее жив, чем мертв. Программа существует в интернет-формате почти год. Пилотный эпизод был выложен в феврале и с тех пор набрал уже более 4 млн просмотров, а все 29 выпусков шоу в Сети посмотрели более 125 млн раз. Как пояснил Вадим Галыгин, переезд на ТВ повлечет за собой некоторые изменения в формате, но основные атрибуты — «смехомер», веселый пиджак ведущего и золотая лопата в качестве главного приза (отсылка к известной шутке «смеяться после слова «лопата») — сохранятся. Кроме того, позднее время эфира гарантирует самый широкий простор для юмора.

— Главная задача, которую мы перед собой ставим, — чтобы жанр не умирал, а жил и развивался, — продолжает Галыгин. — Мы как бы посылаем сигнал: придумывайте анекдоты, рассказывайте анекдоты и приходите к нам с анекдотами. А какие это будут анекдоты, зависит не только от политической и экономической ситуации в стране, но и от погоды и собственных нелепых поступков. И да, мы не ставим задачу рассмешить зрителей. Мы просто рассказываем на ночь анекдоты. А смеяться или спать — в общем, решать им самим.

«Анекдот-шоу» будет выходить на РЕН ТВ в будни — с понедельника по четверг в 00:30. Среди гостей этой недели будут юмористы Михаил Галустян и Александр Ревва, режиссер Борис Грачевский, артисты Юлия Топольницкая и Григорий Сиятвинда, музыканты Ираклий Пирцхалава и Вахтанг и многие другие.