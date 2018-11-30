РЕН ТВ покажет первый сезон сериала «Британия»

РЕН ТВ покажет телесериал «Британия». Шоу перенесет зрителя на 2 тыс. лет назад — в мир кельтских племен, римских завоевателей, бесчисленных кровавых распрей и магии.

Сериал уникален тем, что исторические события и реальные персонажи тут гармонично уживаются с колдунами и жестокими воителями. При этом вместо компьютерной графики создатели использовали съемки под открытым небом и проработанные до мельчайших деталей декорации.

Первый сезон шоу стартует на канале 2 декабря.