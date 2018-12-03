Соль, вулканы и вода: на РЕН ТВ расскажут, «как устроен мир»

Люди проникли в структуру атома и покорили космос, однако до сих пор не разобрались в таких, казалось бы, простых вещах, как воздух, огонь или вода. На эти и многие другие вопросы попытается ответить журналист и путешественник Тимофей Баженов в своей новой передаче «Как устроен мир» на канале РЕН ТВ. И в отличие от большинства подобных программ автор и ведущий лично на себе испытает и проверит всё то, о чем будет говорить.

— Передача «Как устроен мир» долго ждала своего часа, — рассказал журналист корреспонденту «Известий». — Дело в том, что отечественное телевидение долго не было готово к формату научно-популярного кино. Поэтому мы постарались сделать наш проект не только научным, но и максимально интересным. Здесь будет и выживание в экстремальных условиях, и дикие звери, и удивительные места, но самое главное, что есть в программе, — это познавательный контент.

Помимо прочего, из передачи можно будет узнать о том, что благодатный огонь существует и его можно получить в домашних условиях, что вода на самом деле горит, а воздух, которым мы дышим, состоит сплошь из ядовитых газов. Кроме того, автор пообещал ответить на главный вопрос «любого, кто включает голову» — в чем же состоит смысл жизни. По крайней мере мы узнаем, что на этот счет думает сама природа.

И у каждого факта, который прозвучит в эфире, подчеркнул Тимофей Баженов, есть научное подтверждение. В подготовке каждого выпуска принимало участие до 10 консультантов. Мировые величины из самых разных областей научного знания — от химии до микробиологии — также появятся в кадре, чтобы высказать свою точку зрения и точку зрения своей науки по заявленной теме.

Специально для передачи Тимофей Баженов объехал со съемочной группой без малого полмира. Например, для выпуска про воду он добрался до стран Индокитая, располагающихся ниже уровня моря (Вьетнам, Лаос, Камбоджа). Ради передачи про вулканы он посетил шесть из них, как в России (Толбачик и Безымянная сопка на Камчатке), так и в Латинской Америке и на Гавайях.

— С вулканами связана, наверное, самая опасная ситуация за всё время съемок, — поделился ведущий. — Когда мы со съемочной группой были в кратере вулкана, вдруг началось самое настоящее извержение. Мы быстро отсняли, что нам было нужно, запрыгнули в машину и, буксуя, проехали по жидкой лаве. Это было исключительно опасное приключение, поэтому эти кадры в передаче сопровождаются титром: «Не повторять! Опасно для жизни».

Этот титр будет появляться в каждой передаче в среднем каждые две с половиной минуты. Баженов не только посещал кратер вулкана, но и погружался на дно океана, откусывал головы ядовитым змеям и даже горел, подожженный керосином. Однако самое удивительное путешествие, по его словам, не было связано с риском. Для передачи про соль журналист посетил крупнейшую в России соляную шахту под Соль-Илецком, которую сравнил с «чертогами Снежной королевы».

Материалов хватило не только на передачу. По итогам экспедиций Тимофей Баженов написал целую книгу «Дикие истории. Дневник настоящего мужика», продажи которой приурочены к премьере передачи.

Программа «Как устроен мир» будет выходить в эфире РЕН ТВ в будние дни в 14:00 начиная с понедельника, 3 декабря. Первый выпуск будет посвящен вулканам.