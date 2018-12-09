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Полицейский застрелил напавшего на него в больнице рецидивиста

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Участковый во время конфликта в больнице в Ямало-Ненецком автономном округе застрелил напавшего на него ранее судимого мужчину. Об этом 8 декабря сообщило управление МВД по региону.

В субботу в дежурную часть полиции города Ноябрьска поступило сообщение об агрессивном поведении двоих пациентов в одной из местных больниц, которые предположительно находились в состоянии алкогольного опьянения. Когда на место прибыл участковый, мужчины напали на него и попытались забрать оружие.

«С целью пресечения нападения сотрудник полиции, в соответствии с Законом «О полиции», применил табельное оружие», — говорится в сообщении. Отмечается, что один из нападавших скончался от полученных травм на месте. Следователи установили личности мужчин: ими оказались двое ранее судимых местных жителей. В настоящие момент выясняются все обстоятельства произошедшего.

«В ходе предварительной проверки установлено, что табельное оружие применялось правомерно», — отметили в УМВД.

25 ноября американские полицейские по ошибке застрелили 21-летнего мужчину, приняв его за виновника конфликта в одном из торговых центров в штате Алабама. Инцидент произошел во время распродажи «черная пятница» в городе Гувер. В результате стрельбы были ранены два подростка 12 и 18 лет.

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