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Полиция назвала возможную причину смертельной давки на концерте в Италии

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Фото: Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS
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Причиной давки на рэп-концерте в Италии могло стать обрушение парапетов на выходе из клуба. Об этом заявил начальник местного полицейского управления Оресте Капоказа.

Металлические конструкции обрушились, люди начали падать друг на друга, приводит его слова РЕН ТВ.

Рядом со зданием клуба находится композиция в виде моста, пересекающего декоративный ров. Люди, выбегающие из заведения, падали туда.

Семеро пострадавших, у которых наиболее тяжелые ранения, погружены в искусственную кому, передает «РИА Новости». Они получили ущерб от асфиксии, рассказали в больнице, но масштаб ущерба пока не понятен.

Ранее 8 декабря посольство России в Италии сообщило, что не располагает данными о пострадавших во время инцидента на концерте россиянах.

На концерте, проходившем недалеко от города Анкона, кто-то распылил едкий спрей, спровоцировав панику. После чего около тысячи человек пытались выбраться из здания и на выходе из клуба возникла сильная давка. В результате инцидента погибли шесть человек, пострадало около 35 человек, из них 12 человек находятся в критическом состоянии.

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