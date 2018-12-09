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Российские фигуристы завоевали бронзу в финале Гран-при в парном катании

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Фото: ТАСС/Бобылев Сергей
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Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли третью позицию среди спортивных пар в финале Гран-при, проходящем в Ванкувере. Об этом 9 декабря сообщает ТАСС.

Первое место заняли французы Ванесса Джеймс и Морган Сипре, набрав 219,88 балла. Они стали первыми фигуристами из Франции, которые выиграли золотые медали в соревнованиях спортивных пар в финале Гран-при. Второе место заняла пара из Китая Пэн Чэн и Цзинь Ян с 216,90 балла. Российский дуэт набрал 214,20 балла.

Еще одна пара из России Наталья Забияко и Александр Энберт заняла четвертое место, получив 201,07 балла, Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин стали шестыми.

Также 9 декабря сообщалось, что российские фигуристы заняли весь пьедестал в финале юниорского Гран-при. По итогам короткой и произвольной программ Мишина и Галлямов набрали 190,63 балла. На втором месте Полина Костюкович и Дмитрий Ялин — с 189,53 балла, а на третьем месте разместились Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов, которые набрали 186,59 балла и получили бронзу.

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