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Синоптики пообещали москвичам снег и гололедицу в воскресенье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Снег и гололедица ожидаются в Москве в воскресенье, 9 декабря, сообщили в Гидрометцентре РФ.

Днем в столице термометры покажут от одного до трех градусов мороза. Ночью, по прогнозам синоптиков, температура не изменится.

В Подмосковье днем ожидается от одного до шести градусов ниже нуля, ночью похолодает до минус семи. 

В воскресенье в столичном регионе ожидается южный, юго-восточный ветер скоростью 5 - 10 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм ртутного столба.

В ночь на пятницу, 6 декабря, в Москве прошел снегопад, и к утру высота снежного покрова выросла до 13 мм. При этом в столице наблюдается постепенное снижение температуры, а на следующей неделе ожидаются 14-градусные морозы.

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