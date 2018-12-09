Биологи и физики выяснили, как гекконы бегают по воде

Американские ученые из Университета Калифорнии в Беркли совместно с британскими физиками объяснили, как именно ящерицы-гекконы могут бегать по воде. Статью об этом исследователи разместили в журнале Current Biology.

Благодаря уникальной структуре кожи и манере быстрого движения лап многие виды гекконов умеют бегать по воде, создавая взмахами своеобразную «воздушную подушку». Она образуется под телом ящерицы.

В эксперименте участвовали шесть плоскохвостых гекконов. Их посадили к прозрачному аквариуму в 34 см длиной, и дотрагивались до хвоста, побуждая к бегу. Последние 10 см пути ящериц записывались на высокоскоростную камеру. Всего ученые изучили 63 записи.

20 ноября российский космонавт Сергей Прокопьев заявил, что хомяки лучше других животных подходят на роль домашних питомцев на Международной космической станции (МКС).

В космосе помимо хомяка уже побывали обезьяна, собака, кошка, черепаха, крыса, морская свинка, лягушка, перепел, тритон, улитка, геккон и даже рыба.