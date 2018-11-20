Хомяк оказался лучшим питомцем для МКС
Российский космонавт Сергей Прокопьев заявил, что хомяки лучше других животных подходят на роль домашних питомцев на Международной космической станции (МКС).
«Я думаю, здесь можно было бы обойтись хомяком», — сказал Прокопьев, отвечая на вопрос пользователя социальной сети «ВКонтакте» во время прямой связи с МКС.
В космосе помимо хомяка уже побывали обезьяна, собака, кошка, черепаха, крыса, морская свинка, лягушка, перепел, тритон, улитка, геккон и даже рыба.
Первыми животными Земли, родившимися в космосе, являются рыжие тараканы — дети таракана по имени Надежда. Она побывала в космосе на беспилотном аппарате «Фотон М-3» с 14 по 26 сентября 2007-го.
21 августа в британском городе Сент-Атан (графство Гламорган) беглый сирийский хомяк причинил ущерб автомобилю новой хозяйки на несколько тысяч фунтов стерлингов.