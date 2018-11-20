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Хомяк оказался лучшим питомцем для МКС

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Фото: TASS/picture alliance/Arco Images G/Schulte, M.
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Российский космонавт Сергей Прокопьев заявил, что хомяки лучше других животных подходят на роль домашних питомцев на Международной космической станции (МКС).

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«Я думаю, здесь можно было бы обойтись хомяком», — сказал Прокопьев, отвечая на вопрос пользователя социальной сети «ВКонтакте» во время прямой связи с МКС.

В космосе помимо хомяка уже побывали обезьяна, собака, кошка, черепаха, крыса, морская свинка, лягушка, перепел, тритон, улитка, геккон и даже рыба.

Первыми животными Земли, родившимися в космосе, являются рыжие тараканы — дети таракана по имени Надежда. Она побывала в космосе на беспилотном аппарате «Фотон М-3» с 14 по 26 сентября 2007-го.

21 августа в британском городе Сент-Атан (графство Гламорган) беглый сирийский хомяк причинил ущерб автомобилю новой хозяйки на несколько тысяч фунтов стерлингов.

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