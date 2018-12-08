Прямой эфир

В США обнаружили самого маленького быка в мире

0
Фото: cvm.msstate.edu
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Врачи ветеринарной клиники при университете штата Миссисипи рассказали о самом маленьком теленке в мире, который попал в медицинское учреждение для осмотра.

По словам сотрудников клиники, бык по кличке Маленький Билл весит всего 4,5 кг, что в десять раз меньше нормы.

Хозяин теленка опасался, что бык болен, однако после осмотра врачи заверили, что Билл полностью здоров.

Ранее австралийские журналисты рассказали про аномально крупного быка по кличке Никерс, который живет на одной из ферм в штате Западная Австралия. Его рост составляет 194 см, а вес — около 1,5 т.

В Канаде обнаружили конкурента прославившемуся благодаря своим размерам Никерсу. Бык по кличке Дозер живет на ферме в 80 км от  города Виннипег. Владелец хозяйства Карл Шенрок утверждает, что Дозер на 2 см выше Никерса — 196 против 194.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Канаде нашли конкурента гигантскому австралийскому быку
Аномально крупного быка обнаружили в Австралии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017