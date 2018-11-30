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В Канаде нашли конкурента гигантскому австралийскому быку

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В Канаде обнаружили конкурента прославившемуся благодаря своим размерам австралийскому быку по кличке Никерс, пишет Daily Mail в пятницу, 30 ноября.

Бык по кличке Дозер живет на ферме, располагающейся в 80 км от канадского города Виннипег. Владелец хозяйства Карл Шенрок утверждает, что Дозер на два сантиметра выше, Никерса — 196 против 194.

По его словам, он измерял быка несколько лет назад, и он был ниже австралийского конкурента. Однако после публикаций в СМИ, посвященных Никерсу, фермер решил перепроверить данные. Оказалось, канадский бык действительно выше.

Дозер родился на мясной ферме и предназначался для убоя. Однако быка спасла жительница Канады Ребекка Ханасчук. После скитаний по разным фермам Дозер поселился у Шенрока, который также владеет приютом для животных.

Он рассказал, что у Дозера и Никерса есть сходства — оба являются представителями голштино-фризской породы. Шенрок описал своего подопечного как «нежного гиганта», который пугает только размерами.

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