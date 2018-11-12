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Камера засняла нападение леопарда на девочку в Цирке на Цветном

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Четырехмесячный детеныш леопарда напал на четырехлетнюю девочку в фойе Цирка на Цветном бульваре в Москве. Инцидент сняли камеры наблюдения. 

На представленных РЕН ТВ кадрах видно, как дрессировщик ведет дикую кошку на поводке через фойе, а навстречу идет большая группа детей в сопровождении взрослых.

Увидев хищника, многие дети решили отойти к стене. Однако в одном месте фойе они оказались в зоне досягаемости зверя, чем он молниеносно воспользовался. 

Девочка серьезно не пострадала. По словам замгендиректора цирка Лидии Самойловой, которые приводит «РИА Новости», укуса не было.

Как пояснил глава пресс-службы цирка Юрий Никулин, укротитель сработал молниеносно, поскольку вел леопарда на специальном поводке, который позволяет в экстренной ситуации сковать движения хищника. Он пояснил, что зверь среагировал на резкое движение ребенка.

Дрессировщику уже вынесли выговор за произошедший инцидент. 

Ранее в октябре похожий инцидент произошел на Кубани.  Во время представления в передвижном цирке львица неожиданно отреагировала на аплодисменты и накинулась на девочку, сидевшую в первом ряду.

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