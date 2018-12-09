Солиста Kiss обвинили в сексуальных домогательствах

Сотрудница ресторана обвинила солиста группы Kiss Джина Симмонса в сексуальных домогательствах.

По данным портала Blast, о неподобающем поведении музыканта рассказала девушка по имени Джейн Доу. По ее словам, она стала жертвой домогательства в декабре 2016 года, когда работала мойщицей посуды в ресторане Симмонса Rock&Brews.

Девушка сообщила, что он вошел на кухню и попросил с ней сфотографироваться. Музыкант приблизился к Доу и начал прикасаться к ее гениталиям.

Пострадавшая утверждает, что стала не единственной жертвой Симмонса, подобным образом он вел себя и с другими девушками.

В ноябре прошлого года Fox News запретил солисту Kiss появляться на телеканале. Поводом для запрета стало непристойное поведение музыканта 15 ноября в офисе телеканала.

Фронтмен американской рок-группы пришел на интервью о своей новой книге, без приглашения ворвался на собрание персонала, расстегивал свою рубашку и рассказывал непристойные анекдоты о Майкле Джексоне.

Волна громких заявлений о домогательствах и изнасилованиях прошла по Голливуду и США в целом после скандала с продюсером Харви Вайнштейном. В неподобающем поведении его публично обвинили уже более 150 женщин, среди которых актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Жертвами домогательств Вайнштейна могластать почти тысяча женщин.