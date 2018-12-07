Вдова Гайдая прокомментировала слова Варлей о домогательствах режиссера

Звезда советского кино и вдова легендарного кинорежиссера Леонида Гайдая Нина Гребешкова прокомментировала книгу актрисы Натальи Варлей, в которой та рассказала, что художественный деятель якобы пытался ее поцеловать на съемках кинокомедии «Кавказская пленница».

Недавно отметили полувековой юбилей «Бриллиантовой руки», напомнила Гребешкова, а «Кавказскую пленницу» сняли еще раньше. «Я не знаю, правда или нет. Мне неинтересно», — сказала актриса «Ридусу».

Варлей, сыгравшая в знаменитой кинокомедии роль «студентки, комсомолки и просто красавицы», написала о домогательствах Гайдая в книге «Канатаходка». По ее утверждению, режиссер, провожая ее после празднования дня рождения актера Александра Демьяненко до номера в гостинице, зашел внутрь. Они сидели в комнате в тот момент, когда в дверях появилась Нина Гребешкова.

Варлей пояснила, что говорит с Гайдаем о работе. Тогда Гребешкова ушла, а за ней последовал и режиссер. Уходя он якобы попытался поцеловать актрису около двери, но та оказала ему сопротивление.

После этого режиссер фильма объявил, что озвучивать роль Варлей станет Надежда Румянцева, а песню «Где-то на белом свете» исполнит Аида Ведищева. добавляет «Федеральное агентство новостей».

По воспоминаниям артистов, работавших с Гайдаем, на съемочной площадке он не только не противился оригинальным идеям артистов, но и сам их поощрял. На съемках «Кавказской пленницы» он за талантливые идеи расплачивался шампанским: Никулин заработал 24 бутылки, Моргунов — 18, а Вицин — всего одну.