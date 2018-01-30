30 января мы отмечаем 95-летие со дня рождения гениального мастера комедии Леонида Иовича Гайдая. На земле так много людей, которые любят кинофильмы этого удивительного режиссера, подарившего нескольким поколениям зрителей столько радости и веселья. А в жизни это был серьезный, вдумчивый, скромный и интеллигентный человек…

В 1967 году на экраны страны вышла кинокомедия Леонида Гайдая «Кавказская пленница», где мне посчастливилось сыграть заглавную роль. За очень короткое время картина стала лидером проката, собрав рекордное количество зрителей. Как, впрочем, и предыдущая картина Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и следующая — «Бриллиантовая рука».

А в 1969 году вышел сборник «Три комедии», где были напечатаны сценарии самых популярных и смешных комедий: «Звонят, откройте дверь!» Александра Митты, «Айболит-66» Ролана Быкова и «Кавказская пленница и другие приключения Шурика» Леонида Гайдая. Предисловия к каждому сценарию были написаны самими режиссерами. Предисловие Гайдая (который, кстати, всегда был соавтором сценариев своих фильмов) начинается так: «Влюбленный Остап Бендер ночь напролет сочинял стихи. И сочинил: «Я помню чудное мгновенье». Стихи получились на славу. И только на рассвете, когда были написаны последние строки, Остап вспомнил, что это стихотворение уже сочинил А.С. Пушкин. Такой удар со стороны классика!»

«Классики — народ коварный, — пишет дальше Гайдай и, иронизируя над собой, рассказывает, как однажды придумал для кино трюк, восхищался своим открытием и собой, до тех пор, пока не понял, что нечто подобное уже придумал Чаплин.

Тогда, наверно, Гайдай и не мог представить себе, что спустя время сам станет классиком и не отдельный трюк, а целую «Кавказскую пленницу» кому-то захочется «перевести на современный язык», а попросту переснять. Ну и что? Не пришло в голову авантюристам, что для этого мало запредельного по своей величине бюджета, мало собрать хороших артистов и привезти их в те места, где снималась картина, мало даже музыки Зацепина и «поддержки Министерства культуры». Чтобы это не выглядело бездарным воровством, надо просто обладать гением Гайдая. И всё.

Его комедии не только занимают первые места в прокате, но и становятся «народными хитами». Их смотрят по многу раз, растаскивают на цитаты, знают наизусть и всё равно смотрят до сих пор — не только потому, что они остроумны и смешны, но и потому, что в них заключена природа особого юмора — доброго и талантливого, без натужности и пошлости. И еще потому, что в каждом фильме по-новому раскрывались даже уже очень известные актеры, и роли в фильмах Гайдая становились их визитной карточкой, и за эти роли зрители их преданно любили и любят.

Гайдай — режиссер актерский: он любил артистов, умел с ними работать, выстраивать им роли. Прекрасно показывал. В «Операции «Ы» впервые появился новый гайдаевский персонаж — трогательный и смешной Шурик. И Саша Демьяненко так до конца дней и оставался Шуриком. Ушли, к его огорчению, на дальний план другие его замечательные киноработы, которыми он так гордился.

В «Кавказской пленнице» Владимир Абрамович Этуш создал такой блестящий образ, что, несмотря на множество ролей в кино и театре, он для зрителей нескольких поколений — «товарищ Саахов». А какая великолепная роль в картине у Фрунзика Мкртчяна (Джабраил), потрясающего театрального трагика…

«Бриллиантовая рука» — просто россыпь актерских «бриллиантов»: управдом — Нонна Мордюкова, изумляющая комедийным талантом, «соблазнительница» — Светлана Светличная, сыгравшая до и после много замечательных ролей, а ее ассоциируют именно с этой: «Невиноватая я…». А какой в этом фильме Анатолий Папанов! А Козодоев — Андрей Миронов!

В «Двенадцати стульях» Сергеем Филипповым сыграна его лучшая роль — предводителя дворянства Кисы Воробьянинова, и я счастлива, что мне довелось сняться с ним в этом фильме в роли Лизы.

Что же касается роли Нины в «Кавказской пленнице», то, несмотря на мои 60 ролей в кино, примерно столько же в театре и на телевидении, теперь уже понятно, что, как и для Саши Демьяненко Шурик, так и для меня Нина навсегда останется визитной карточкой в кино. Хорошо это или плохо, нет смысла рассуждать, надо воспринимать как данность.

Недавно я выступала перед зрителями недалеко от Красной Поляны, где когда-то снималась сцена, как Нина спасает уплывающего по реке незадачливого Шурика. На встрече мне подарили гигантский торт — настоящее произведение кулинарного искусства: горы, деревья, танцующая на камне Нина, любующийся ею Шурик, а рядом ослик с поклажей. Удивительно, но «кондитерский» Шурик оказался больше похож не на Демьяненко, а на Гайдая.

Но удивительно это только на первый взгляд — ведь Шурика Гайдай «писал» с себя, а Нина — это молодая, озорная и энергичная Нина Павловна Гребешкова, единственная и на всю жизнь любовь, друг, жена Леонида Иовича. Он и из жизни ушел рядом с ней. Нина Павловна рассказывала, что она сидела у него в больнице на краешке кровати и читала вслух что-то смешное. Они хохотали. А потом Леонид Иович вдруг закашлялся и обмяк — оторвался легочный тромб.

Почему-то казалось, что он был уже старым. Но на самом деле он ушел из жизни, когда ему было 70. Всего. Возраст, в котором еще хочется творить и строить планы. Он и строил. Последним фильмом, который снял Гайдай, была «перестроечная» комедия «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди», где главную мужскую роль сыграл Дима Харатьян, а главную женскую — американская актриса Келли МакГрилл. Я дублировала ее на русский язык. После премьеры на банкете Гайдай усадил меня и Диму рядом с собой и сказал такие слова: «Я сижу рядом со своими любимыми артистами — Наташей и Димой. И я обязательно сниму следующий фильм про любовь, чтобы в нем играли Варлей и Харатьян». Но следующего фильма уже не было...

Я хотела бы пожелать в этот день тихой и светлой радости Нине Павловне, любимой женщине Гайдая, и его второй любимой женщине — дочке Оксане, и третьей любимой — внучке Оле.

Я хотела бы пожелать еще многим поколениям зрителей смеяться на комедиях Гайдая.

А желающим «перевести кинофильмы Гайдая на современный язык» еще раз процитирую самого Леонида Иовича. В конце своего предисловия к сценарию «Кавказской пленницы» он пишет: «…Иногда меня даже упрекают в подражании ранним фильмам Чаплина. Однако у меня есть утешение. В подобных случаях я каждый раз вспоминаю вундеркинда из фельетона Ильфа и Петрова, который ужасно беспокоился о том, чтобы будущий фильм не получился, как у Чаплина. А ему отвечали: «Не бойся, мальчик. Как у Чаплина, не получится». Так что не бойтесь, мальчики, как у Гайдая — не получится.

Автор — актриса, заслуженная артистка РСФСР