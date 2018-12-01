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Астрофизика Нила Деграсса Тайсона обвинили в домогательствах

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Фото: Global Look Press/AdMedia/Faye Sadou
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Известного американского астрофизика и телеведущего Нила Деграсса Тайсона заподозрили в сексуальных домогательствах.

По данным The Independent, одной из жертв Тайсона стала доцент физики и астрономии в Бакнеллском университете Кейтилин Аллерс. Она рассказала, что ведущий «ощупал» ее на вечеринке после встречи Американского астрономического общества. Инцидент произошел в 2009 году.

К обвинениям Аллерс присоединилась бывшая ассистентка Тайсона Эшли Уотсон. Она заявила, что домогательства со стороны начальника стали причиной ее увольнения.

Как отмечает «Газета.ру», женщины сообщили о неподобающем поведении Тайсона спустя год после того, как певица Чия Амет рассказала, что Тайсон изнасиловал ее в студенческие годы.

Руководители телеканалов Fox и National Geographic, на которых работает Тайсон, пообещали провести расследование.

Волна громких заявлений о домогательствах и изнасилованиях прошла по Голливуду и США в целом после скандала с продюсером Харви Вайнштейном. В неподобающем поведении его публично обвинили уже более 150 женщин, среди которых актрисы Анджелина Джоли и Гвинет Пэлтроу. Жертвами домогательств Вайнштейна могла стать почти тысяча женщин.

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