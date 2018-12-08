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Британские власти потратят £500 тыс. на восстановление имиджа Солсбери

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Фото: ТАСС/Илья Дмитрячев
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Британские власти потратят £500 тыс. (около $636 тыс.) на восстановление имиджа Солсбери после инцидентов с применением отравляющих веществ, сообщает Sky News.

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Местные власти рассчитывают на то, что крупная рекламная кампания и ребрендинг помогут вернуть городу положительный образ, а соответственно и уровень турпотока, который снизился на 12%.

Компания уже началась и одним из первых ее объектов стал Солсберийский собор, где в октябре состоялся концерт классической музыки «Из России с любовью». Там подвесили четырехметровый светящийся глобус, который по задумке автора проекта должен стать для людей «символом надежды».

4 марта в городе Солсбери были обнаружены без сознания бывший британский агент, экс-сотрудник Главного разведуправления (ГРУ) Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным британского следствия, они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества класса «Новичок», произведенного якобы в России. После длительного лечения пострадавшие пришли в себя и были выписаны. Москва все заявления о причастности к этому инциденту отрицает и добивается открытого и независимого расследования.

30 июня в одном из домов в британском Эймсбери была обнаружена пара со следами отравления якобы тем же нервно-паралитическим веществом, от которого ранее пострадали Скрипали. Женщину спасти не удалось, мужчина после лечения был выписан из больницы.

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