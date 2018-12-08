Трамп назвал Тиллерсона слабоумным лентяем

Американский президент Дональд Трамп заявил, что бывшему госсекретарю США Рексу Тиллерсону не хватало умственных способностей для того, чтобы занимать свой пост. Об этом 7 декабря он написал в своем Twitter.

Он заявил, что Тиллерсон был «глуп как пробка» и «ужасно ленив». Президент США также добавил, что при новом госсекретаре (Майк Помпео. — Ред.) дела пошли лучше.

13 марта Трамп отправил в отставку госсекретаря США Рекса Тиллерсона. Его место занял директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео. Причиной принятия решения об отставке Тиллерсона могла стать его позиция по КНДР, которая противоречила позиции Трампа.