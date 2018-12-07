Глава МИД Австрии заявила о переносе ее визита в Россию

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что ее визит в Россию не отменился, а всего лишь был перенесен и состоится позже. Она отметила, что планы изменились в связи с подозрениями в возможной разведдеятельности, сообщает «РИА Новости» 7 декабря.

«Да, он перенесен. Мы намерены поставить на ноги форум «Сочинский диалог», но из-за этого случая со шпионажем я перенесла визит», — сказала она.

Скандал в Австрии разгорелся 9 ноября. Тогда официальный представитель министерства обороны Михаэль Бауэр сообщил о раскрытии случая шпионажа с участием отставного офицера австрийской армии. Мужчину задержали на следующий день, и он дал признательные показания. Позже австрийские СМИ сообщили еще об одном шпионе, «работающем на Россию».

В МИД РФ, комментируя сведения о разоблачении шпиона, выразили недоумение, почему Австрия не стала обсуждать подозрения через налаженные каналы диалога, а сразу сообщила об этом в средства массовой информации.