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Боевика ликвидировали в ходе КТО в Хасавюртовском районе Дагестана

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Фото: РИА Новости
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Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали боевика в Хасавюртовском районе Дагестана. Как проинформировали 7 декабря в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК), бандит был причастен к террористической деятельности.

«В Хасавюртовском районе Дагестана в ходе контртеррористической операции нейтрализован бандит, причастный к преступлениям террористической направленности», — приводит ТАСС комментарий представителя НАК.

Как уточняет «Интерфакс», боестолкновение произошло в окрестностях села Эндирей. У злоумышленника были обнаружены оружие, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

При этом источник в силовых структурах республики сообщил, что убитый был последним членом так называемой эндиреевской бандгруппы, причастной к взрыву могилы шейха Саида Афанди Чиркейского. Среди сотрудников правоохранительных органов во время операции никто не пострадал.

В ноябре во время спецоперации в селе Мартан-Чу в Чечне были ликвидированы двое бандитов.

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