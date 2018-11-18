Источник назвал имя спортсмена, застрелившего росгвардейца в Дагестане

К убийству сотрудника Росгвардии в Дагестане предположительно причастны три человека. Одного из них росгвардеец успел ранить, он находится в больнице, двоих других разыскивают, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника журналистов, раненного зовут Шахбан Мачиев. Он в стабильно тяжелом состоянии, но в сознании, его допрашивают следователи.

Предполагаемые соучастники преступления — братья Магомед и Хаскил Якубовы, зарегистрированные в селении Балахани Унцукульского района Дагестана. Они не раз попадали в поле зрения правоохранительных органов, отметил источник.

Ранее источник рассказал, что в ночь на 18 ноября в махачкалинском ночном клубе Best был застрелен сотрудник Росгвардии, находившийся не при исполнении. Он заявил, что подозреваемый в убийстве — чемпион мира по рукопашному бою, но имени не называл. Сообщалось, что стрелок открыл огонь по двум оппонентам, один из них скончался, второй попал в больницу.

Шабхан Мачиев — призер чемпионата мира по боевому самбо 2006 года, пятикратный чемпион Дагестана по ушу-саньда и двукратный чемпион СНГ по рукопашному бою, сообщает Sport 24.