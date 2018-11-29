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Трех боевиков ликвидировали в Кабардино-Балкарии

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Фото: ТАСС/Чернышова Марина
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Напавших на сотрудников ФСБ и МВД боевиков уничтожили в Кабардино-Балкарии. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Инцидент произошел в Майском районе республики. Правоохранители остановили для проверки автомобиль ВАЗ-2107.

«Трое людей, находившихся в автомобиле, не подчинились законным требованиям сотрудников правоохранительных органов и открыли по ним огонь из автоматического оружия», — сообщила Петренко.

Нападавшие были ликвидированы. Среди силовиков пострадавших нет.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям 317 и 222 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «Незаконный оборот оружия»). Следователи проводят осмотр места происшествия и устанавливают личности нападавших.

Ранее в ноябре сообщалось, что двое бандитов были ликвидированы при перестрелке во время спецоперации в селе Мартан-Чу в Чечне.

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