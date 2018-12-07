Бывшего главу Российского авторского общества подозревают в хищении 730 млн рублей

Бывший глава Российского авторского общества (РАО) Сергей Федотов и его мать Вера Федотова подозреваются в мошенничестве более чем на 730 млн рублей. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

«В Москве пресечено мошенничество на сумму свыше 730 млн рублей. В порядке ст. 91 УПК РФ задержаны бывшие генеральный директор, начальник департамента по распределению гонораров и заместитель генерального директора организации», — цитирует представителя пресс-службы ТАСС.

Ранее в пятницу сообщалось, что Тверской суд Москвы арестовал Федотова на два месяца. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, организованное группой»). Помимо Федотова и его матери фигурантом уголовного дела стала член совета директоров РАО Светлана Темешова.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, «фигурантам следствие инкриминирует оплату авторских гонораров на подставные лица с последующим их обналичиванием».