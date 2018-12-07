Трех жителей Омской области заподозрили в хищении 40 млн рублей

Директора омской строительной компании заподозрили в хищении 40 млн рублей при ликвидации последствий паводка в регионе. Следствие считает, что у него было два подельника.

По предварительным данным, глава ООО «Дорожная строительная компания» Севак Сароян, его родственник Гнел Сароян и их знакомая Инна Купленик от лица фирмы заключили в 2016 году договор на работы по ликвидации последствий затопления, произошедшего в Знаменском районе годом ранее. Сумма контракта составила около 43 млн рублей, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Подозреваемые предоставили исполнительную документацию и «пользуясь невозможностью проверить в ноябре-декабре 2016 года при отрицательной температуре объемы фактически выполненных, в том числе скрытых работ», предоставили госзаказчику эти бумаги, отметили в ведомстве. Фактически оплаченные работы выполнены не были.

В 2017 году премьер-министр России Дмитрий Медведев, комментируя состояние российских дорог, отметил, что только около 40% из них соответствует эксплуатационным нормам. В качестве проблемного региона он привел в пример Омскую область, где ситуация «мягко говоря, далека от идеальной».