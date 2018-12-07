Суд арестовал бывшего главу Российского авторского общества

Тверской суд Москвы арестовал бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, подозреваемого в мошенничестве. Об этом в пятницу, 7 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Федотов заключен под стражу до 6 февраля 2019 года. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, организованное группой»).

Подозреваемыми по делу также проходят мать Федотова и член совета директоров РАО Светлана Темешова. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании им меры пресечения.

По данным источника агентства в правоохранительных органах, «фигурантам следствие инкриминирует оплату авторских гонораров на подставные лица с последующим их обналичиванием». Собеседник отметил, что общая сумма ущерба превышает 20 млн рублей.