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Суд подтвердил заочный арест изобретателя бифидока Вайнштока

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Пресненский суд Москвы подтвердил, что вынес решение о заочном аресте бизнесмена и изобретателя популярного кисломолочного напитка бифидок Игоря Вайнштока.

Совладельца фармацевтической компании «Партнер» обвинили в невыплате зарплаты сотрудникам, передает 30 ноября ТАСС.

Вайнштока объявили в международный розыск. В качестве потерпевшей стороны в уголовном деле выступает Фондсервисбанк, кредитовавший «Партнер» «примерно на 3 млрд рублей». 

Фигурант уголовного дела с обвинениями в свой адрес не согласен и заявил, что это — часть «плана рейдерского захвата».

Изобретатель бифидока рассказал «Коммерсанту»: родственники предупредили о том, что около дома его ожидают оперативники. Узнав об этом, предприниматель уехал в аэропорт и покинул Россию. 

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