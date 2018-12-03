Суд подтвердил заочный арест изобретателя бифидока Вайнштока

Пресненский суд Москвы подтвердил, что вынес решение о заочном аресте бизнесмена и изобретателя популярного кисломолочного напитка бифидок Игоря Вайнштока.

Совладельца фармацевтической компании «Партнер» обвинили в невыплате зарплаты сотрудникам, передает 30 ноября ТАСС.

Вайнштока объявили в международный розыск. В качестве потерпевшей стороны в уголовном деле выступает Фондсервисбанк, кредитовавший «Партнер» «примерно на 3 млрд рублей».

Фигурант уголовного дела с обвинениями в свой адрес не согласен и заявил, что это — часть «плана рейдерского захвата».

Изобретатель бифидока рассказал «Коммерсанту»: родственники предупредили о том, что около дома его ожидают оперативники. Узнав об этом, предприниматель уехал в аэропорт и покинул Россию.