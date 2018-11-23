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Обвиняемый по делу ТЦ «Зимняя вишня» объявлен в международный розыск

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Фото: РИА Новости/МЧС РФ
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Бывший генеральный директор управляющей компании торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово Вячеслав Вишневский, ставший фигурантом дела о пожаре в ТЦ, был объявлен в международный розыск.

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«Постановление о розыске было подписано 31 октября. Сегодня оно вступает в законную силу», — приводит ТАСС слова адвоката обвиняемого Нины Ревякиной.

Ревякина отметила, что решение об объявлении в международный розыск Вишневского вступает в силу после вынесения решения о его заочном аресте и рассмотрения апелляции. 23 ноября Кемеровский областной суд подтвердил решение первой инстанции о заочном аресте.

1 ноября сообщалось, что Вячеслав Вишневский стал очередным фигурантом дела о резонансном пожаре в Кемерово. По версии следователей, именно он в 2013–2014 годах дал взятку в размере 7 млн рублей экс-начальнице Госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, ее сыну Эдуарду Комкову и гендиректору ООО «ИСК Ресурс» Никиты Чередниченко. Благодаря этому Вишневский получил право реконструировать ТЦ.

22 ноября, как сообщала «Газета.ру», суд продлил арест Эдуарду Комкову. В базе разыскиваемых на сайте Интерпола пока нет информации о международном статусе розыска Вячеслава Вишневского.

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